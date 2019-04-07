İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kuluöztürk: "Kainat var oldukça mücadelemiz sürecek"

Sağlık Sen 34.

Teşkilat toplantısında yaklaşan yetki dönemine yönelik konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, her yeni dönemin, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgularken, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla hak ve emek mücadelesini kainat var oldukça sürdüreceklerini belirtti.



Antalya'da 7 bin 500 üye


Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) 34.Teşkilat toplantısı yönetici ve temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Konyaaltı'nda bir restaurant'ta gerçekleştirilen teşkilat toplantısında konuşan Sendika Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen Antalya teşkilatı için her yeni dönemin, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgularken, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla hak ve emek mücadelesini kainat var oldukça sürdüreceklerini belirtti. Kuluöztürk, 2008 yılında bin 997 üye ile başlamıştık bugün Antalya'da 7 bin 500 üyeye ulaştık inanıyorum ki yetkinin adını yine ve yeniden Sağlık Sen olacak” dedi.



Hayal bile edemezler


Sağlık Sen teşkilatlarının sendika mücadelesine sonuna kadar inanmış, yürekli insanlardan oluştuğunu söyleyen Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen'in bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını layıkıyla temsil edebilmek adına , yöneticisinden, temsilcisine kadar gece gündüz demeden çalıştığını, önceki yetkili sendikaların hayal bile edemeyeceği kazanımların elde edilmesini sağladığını dile getirdi. Sağlık Sen'in kazanımların arttırılması ve çalışanların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi adına mücadelesini sürdüreceğinin altını çizen Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:


“Önümüzdeki süreçte; 3600 ek göstergenin sağlık, idari, teknik, yardımcı vs. istisnasız bütün hizmet sınıfları için verilmesi, yıpranma payının tüm sağlık çalışanları için hayata geçirilmesi, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve sağlıkta şiddet için caydırıcı tedbirler alınması amacıyla yeni düzenlemelerin yapılması, çalışanların iş yükünü azaltacak etkin istihdamın sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sağlık-Sen'in yetki döneminde elde ettiği haklar ve kazanımları yarınlara taşımak; çalışma barışının tesis edilmesi, adil çalışma koşullarının sağlanması ve mesleki saygınlığın artırılması için var gücümüzle çalışacağız”.


Öte yandan toplantının son bölümünde sendikal mücadeleye büyük katkı sağlayan ve emekliye ayrılan Sağlık Sen Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Lale Aras ile Kadın Kolları Komisyonundan Jale Kavak'a plaket takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.