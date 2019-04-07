Kuluöztürk: "Kainat var oldukça mücadelemiz sürecek"

Teşkilat toplantısında yaklaşan yetki dönemine yönelik konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, her yeni dönemin, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgularken, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla hak ve emek mücadelesini kainat var oldukça sürdüreceklerini belirtti.

Antalya'da 7 bin 500 üye

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık Sen) 34.Teşkilat toplantısı yönetici ve temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Konyaaltı'nda bir restaurant'ta gerçekleştirilen teşkilat toplantısında konuşan Sendika Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen Antalya teşkilatı için her yeni dönemin, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan olduğunu vurgularken, yetkili sendika olmanın verdiği sorumlulukla hak ve emek mücadelesini kainat var oldukça sürdüreceklerini belirtti. Kuluöztürk, 2008 yılında bin 997 üye ile başlamıştık bugün Antalya'da 7 bin 500 üyeye ulaştık inanıyorum ki yetkinin adını yine ve yeniden Sağlık Sen olacak” dedi.

Hayal bile edemezler

Sağlık Sen teşkilatlarının sendika mücadelesine sonuna kadar inanmış, yürekli insanlardan oluştuğunu söyleyen Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen'in bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını layıkıyla temsil edebilmek adına , yöneticisinden, temsilcisine kadar gece gündüz demeden çalıştığını, önceki yetkili sendikaların hayal bile edemeyeceği kazanımların elde edilmesini sağladığını dile getirdi. Sağlık Sen'in kazanımların arttırılması ve çalışanların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi adına mücadelesini sürdüreceğinin altını çizen Kuluöztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki süreçte; 3600 ek göstergenin sağlık, idari, teknik, yardımcı vs. istisnasız bütün hizmet sınıfları için verilmesi, yıpranma payının tüm sağlık çalışanları için hayata geçirilmesi, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve sağlıkta şiddet için caydırıcı tedbirler alınması amacıyla yeni düzenlemelerin yapılması, çalışanların iş yükünü azaltacak etkin istihdamın sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sağlık-Sen'in yetki döneminde elde ettiği haklar ve kazanımları yarınlara taşımak; çalışma barışının tesis edilmesi, adil çalışma koşullarının sağlanması ve mesleki saygınlığın artırılması için var gücümüzle çalışacağız”.

Öte yandan toplantının son bölümünde sendikal mücadeleye büyük katkı sağlayan ve emekliye ayrılan Sağlık Sen Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Lale Aras ile Kadın Kolları Komisyonundan Jale Kavak'a plaket takdim edildi.