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Kum boşaltan kamyon devrildi sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Antalya’da bulunan inşaat şantiyesinde kum boşaltmakta olan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon şoförü yaralandı.

Antalya'da bulunan inşaat şantiyesinde kum boşaltmakta olan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon şoförü yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Antalya'nın Serik ilçesi Sağırin Mahallesinde meydana geldi. İnşaat firması bünyesinde Kudbettin Yatkın'ın kullandığı 06 BDD 971 plakalı kamyon kum boşaltımı sırasında devrildi. Kamyon içerisinde sıkışan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kamyon şoförü Kudbettin Yatkın 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yatkın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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