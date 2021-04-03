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Kumar baskınına 56 bin TL ceza

Antalya’da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 11 şahsa 56 bin 324 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'da bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 11 şahsa 56 bin 324 TL idari para cezası uygulandı.


Kaş ilçesinin Kalkan Mahallesi'nde N.A isimli şahsa ait kıraathanede kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçen jandarma, kumar oynayan 11 kişiye kabahatler kanununu ihlalden 14 bin 696 TL, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 41 bin 628 TL olmak üzere toplamda 56 bin 324 TL idari yaptırım uyguladı.

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