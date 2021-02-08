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Kumar baskınına 57 bin lira ceza

Antalya’da bir eve yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 10 kişi ile evi gözetleyen bir kişiye toplam 57 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'da bir eve yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 10 kişi ile evi gözetleyen bir kişiye toplam 57 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.


Manavgat ilçesinde Milli Egemenlik Mahallesinde dışarıdan bakıldığında ikamet içerisinde hareketlilik olduğu ve ikameti gözetleyen bir kişi bulunduğu tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alınarak baskın yapıldı. İçeride bir adet yuvarlak oyun masası, masa üzerinde ve yanında oyun kağıtları, oyun oynamaya hazır okey taşları, ıstaka ve alkol şişelerinin olduğu tespit edildi.


İkametin sahibi G.O.'ya “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem yapılırken 10 kişiyeKumar Oynama suçundan toplam 13 bin 360 TL, aynı şahıslara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 40 bin 500 TL, ayrıca sokak üzerinde ikameti gözetleyen bir şahsa Sokağa Çıkma Yasağını ihlalden 3.150 TL olmak üzere toplamda 57 bin 10 TL idari para cezası verildi.

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