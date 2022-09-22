İhlas Haber Ajansı

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Kumar oynayan 6 kişiye 9 bin TL ceza kesildi

Antalya’da kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplamda 9 bin 90 TL para cezası kesildi.

Antalya'da kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye toplamda 9 bin 90 TL para cezası kesildi.


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesinde bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti. Kıraathaneye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 6 kişinin kumar oynadığını belirledi. Kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi K.B. ile M.S, H.Ş, T.T, A.Ö, ve A.A.'ya toplam 9 bin 90 lira para cezası kesildi.

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