Kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 352 TL para cezası

Antalya'nın Kaş ilçesinde müştemilatta kumar oynayan 8 şahsa toplamda 9 bin 352 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, Yeşilköy Mahallesi'nde F.C. isimli şahsa ait müştemilatta kumar oynandığı bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonda toplam 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan aramada masa üzerinde bulunan toplam 13 bin 920 TL para ve 400 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda F.C. hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 8 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden (Kumar Oynamak) kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplamda 9 bin 352 TL para cezası uygulandı.