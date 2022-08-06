Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor

Jandarma ekipleri, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kentinde plaj ve kum tepelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen bölgede motorlu araç ve iş makinelerinin girişine izin verilmediği bildirildi.

Özel kanunla korunan Patara, geçtiğimiz günlerde binlerce kamyon kum çalındığı haberleriyle gündeme gelmişti. Gelemiş Mahallesi'ndeki Patara Antik Kenti, Patara Plajı ve kum tepeleri, bölgedeki Jandarma Asayiş Noktası ve görevlendirilen jandarma ekipleri tarafından sürekli denetleniyor. Bölgede aralıksız kontrol yapan ekipler, meydana gelen asayiş olaylarına anında müdahale ediyor. Özel Çevre Koruma Alanı olan bölgeye herhangi bir motorlu araç veya iş makinasının girişine de izin verilmediği vurgulandı. Jandarmanın devriye görevi dron ile de görüntülendi.