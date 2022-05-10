İhlas Haber Ajansı

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Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali bir birinden renkli etkinliklerle devam ediyor

Pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl 23.

'üncü kez kapılarını açan Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.


Festival etkinliklerinin kültür sanat ve eğlence bölümünün ilk akşamında yörük çadırlarını kuruldu ve yörük ateşini yakıldı. Yakılan ateş festival sonuna kadar yanık kalacak.


Yörük ateşinin yakılması ve konser programına Kumluca'da misafir olarak bulunan Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç de katıldı. Ateşin yakılmasının ardından Kumluca Gençlik Merkezi Halk Oyunu gösteri yaptı.


14 Mayıs Cumartesi saat 14 00'te 41 mahallenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Yörük Göçü etkinliğine iki senelik aranın ardından yöre halkı tarafından katılımın yüksek olması bekleniyor.

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