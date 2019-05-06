Kumluca Anadolu Lisesi'ne Çevre Hizmet Ödülü

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 22.
Çevre Hizmet Ödülleri yarışmasında, Kumluca Anadolu Lisesi, Antalya Ölçeğinde 2018 yılı Çevre Hizmet Ödülüne layık görüldü.
Antalya Ölçeğinde 2018 yılı Çevre Hizmet Ödülüne layık görülen Kumluca Anadolu Lisesi ödülünü Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'dan aldı.
Ödül törenine Kumluca Anadolu Lisesinden proje yürütücüsü Humay Sayan, Elife Seyran, Müdür Yardımcı Yunus Emre Dermencioğlu adlı öğretmenler katıldı. Kumluca Anadolu Lisesi “Atık Yağ Toplama Projesi” projesi ile yarışmaya girmişti.