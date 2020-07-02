Kumluca Belediyesi faaliyet raporu meclisten geçmedi

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun 2019-2020 yıllarını kapsayan 1 yıllık faaliyet raporu, belediye meclisinden 17 red oyu aldı.

Kumluca Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Mustafa Köleoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşüldü. Açılış ve yoklamadan sonra komisyon üyelikleri seçimi yapıldı. Daimi encümenliğe İsmail Başar ve Tuncay Dalgıç seçildi.

İmar komisyonu Üyeliğine AK Partili Meclis Üyesi Yanar Kaymak, CHP'li Meclis Üyesi Faik İlter, İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Atıcı seçildi. Plan ve Bütçe komisyonu Üyeliklerine de CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Aytekin, İYİ Parti Meclis Üyesi Kerem Kaya Turan ve AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özgür Erkan seçildi.

Ardından 2019 - 2020 yılı faaliyet raporu oylanmasına geçildi. Belediye başkanı kendi faaliyet raporunu oylatamayacağı için yasa gereği Meclis 1. Başkan Vekili olan Batuhan Mutlu Engin oturumu yönetti.

Oylamalar sonucunda, CHP'li meclis üyelerinde hayır yönünde oy kullandığı görüldü. 3 ayrı İYİ Parti Meclis Üyesi çekimser kaldı. CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Partili 16 Meclis Üyesi 2019 - 2020 yılı faaliyet raporuna red oyu verdi. 1 tane CHP'li meclis üyesi de salon dışında olup oturuma yetişemediği için oy kullanamadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun 1 yıllık faaliyet raporu 5 evet oyu aldı. Faaliyet Raporunun oylanmasından sonra denetim raporu okunarak oylandı.

Toplantının diğer gündem maddelerinde de İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve İstimlak Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün önerdiği maddeler görüşülerek karara bağlandı.