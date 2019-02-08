Kumluca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis toplantı

Antalya'nın Kumluca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısında 7 madde karara bağlandı.

Kumluca Belediye Meclisi gündemdeki 7 maddeyi görüşmek ve karar bağlamak için olağan toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Yusuf Göven'in başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Mavikent ve Beykonak Mahallelerindeki bilirkişi seçimini görüşerek karara bağladı. Ayrıca Mecliste, Ziraat Bankası Mavikent Şubesinin gayrimenkul sözleşme yenilenmesini görüşüldü.

Mavikent Mahalle Muhtarı tarafından verilen önerge ile 2015 yılı Kasım ayında motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Mencik'in adı Mavikent Mahallesinde boş bulunan sokağa adının verilmesi kararlaştırıldı. Mecliste son olarak Fen İşleri Müdürlüğünün vermiş olduğu önergenin imar komisyonuna sevk edilmesi kararlaştırılarak meclis toplantısına son verildi.