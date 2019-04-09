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Kumluca Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı

31 Mart Mahalle İdareler Genel Seçimlerinden sonra oluşan Kumluca Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdiKumluca Belediyesi Meclis Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile başladı.

31 Mart Mahalle İdareler Genel Seçimlerinden sonra oluşan Kumluca Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi


Kumluca Belediyesi Meclis Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantı açılış ve yoklama ile başladı. Açılış konuşması yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, önümüzdeki 5 yıl içinde Kumluca'yı yönetecek kadrolar buradadır. İlçemize ve hepimize hayırlı olsun. Umarım 5 yıllık süreç içinde çok güzel kararlar alırız” dedi.


Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, meclis katibi, meclis başkan vekili, imar komisyonu üyesi, plan ve bütçe komisyonu üyelikleri seçildi. Kumluca Belediye meclisinin yıl içinde toplanacağı tarihler belirlendi, ardından denetim komisyonu raporu görüşüldü.


Meclis toplantısında, Tarihi Kentler Birliğinin “Birlik Meclisine Üye” seçimi yapıldı. Ayrıca Akdeniz Belediyeler Birliğinin Kumluca Belediye Meclisine görüşülmesi için gönderilen maddeler görüşülüp karara bağlandı. Mecliste görüşülen son madde ise, Kumluca Belediyesinin geçmişe dönük olarak gelir ve gideri ile genel denetimi için resmi veya denetçi kontrolör istenmesi oldu.

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