Kumluca Belediyesi'nde işten çıkarılan 20 kişi işe iade davasını kazandı

Antalya'nın Kumluca İlçesinde, ilçe belediyesi tarafından 2019 yılı Aralık ve 2020 yılı Ocak aylarında işten çıkartılan 80 kişiden 20'si açtığı işe iade davasını kazandı. 24 işçinin ise davasının devam ettiği bildirildi.

Kumluca Belediyesi'nde çalışan 80 işçi, 2019 Aralık ayından itibaren işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerden bazıları avukatlarının aracılığı ile Kumluca Adliyesine başvuru yaptı. Kumluca İş Mahkemesi 20 işçinin işe iadesine karar verdi. Kumluca İş mahkemesinin işe iade kararını Kumluca Belediyesi Antalya İstinaf Mahkemesine gönderdi. Temmuz ayı sonunda Kumluca İş mahkemesinin verdiği karar, Antalya İstinaf Mahkemesi tarafından da bozulmayınca işçilerin avukatları kararı Ağustos ayının ilk haftasında Kumluca Belediye gönderdi. İşçilerin işe iadelerini istedi.

"İşten çıkartılan 24 işçinin tazminat davası sürerken 20 işçimiz işe iade davasını kazandı"

Kumluca Belediyesi Sarnıçtepe Şirketinde 31 Ağustos günü işe başlamaları için isçilere tebligat yayınladı. İşçiler yeniden işe başlamak için 31 Ağustos Salı günü Kumluca Belediyesi Sarnıçtepe Şirketine gitti. Daha sonra yaşananlar ile ilgili açıklama yapan Avukat İsa Bircan, “2020 yılı Şubat ayında başlatılan bir işe iade davamız var. Bu dava Kumluca Belediyesi tarafından hiçbir hakları ödenmeden bir telefon ile işten çıkartılan işçilerin işe iade ve tazminat davasıdır. İşten çıkartılan 24 işçinin tazminat davası sürerken 20 işçimiz işe iade davasını kazandı. Kumluca Belediyesine bağlı Sarnıçtepe Şirketi, işe iade davasını kazanan işçilerimizi 31 Ağustos'ta işbaşı yapmaları için çağırdı. Şarnıçtepe Şirketi ise mahkeme kararlarını bir tarafa bırakıp, işçilere çalışmak istiyorsanız, normal bir işçi gibi asgari ücretten, belirli süreli yeni bir sözleşme imzalamak kaydıyla işe başlayın. Yeni sözleşme ile geri dönük haklarından vazgeçmiş olacaklardı. İşçiler geriye dönük haklarıyla çalışmak için mahkemeye başvurmuşlar ve mahkemeyi kazanmışlardı" dedi.

"Akşam saatlerinde işçileri toplayıp bu sözleşme ile çalıştıramayacaklarını söylediler"

Bircan konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşçiler ise biz aynı haklarımızla, eski pozisyonumuzla çalışmak istiyoruz. Mahkemenin kararlarının uygulanmasını istiyoruz dediler. Ama her şeye rağmen 31 Ağustos günü öğleden önce Sarnıçtepe Şirketinin dayattığı, sözleşmeyi ihtirazı kayıt ile imzaladılar. Öğleden önce bu sözleşmeyi kabul eden Kumluca Belediyesi Sarnıçtepe Şirketi akşam saatlerinde işçileri toplayıp bu sözleşme ile çalıştıramayacaklarını söylediler. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra biz işçilerimizin avukatı olarak, Kumluca Belediyesi Sarnıçtepe Şirketine ihtar çektik. Bugüne kadar fiilen bir cevap gelmeyince bizde Kumluca Belediyesi ve Sarnıçtepe Şirketi hakkında icra takibi başlattık."