Kumluca Belediyesi'nde memurlara sözleşme morali

Pandemi sebebyle , sözleşme halayı Yörük göçüne bırakılırken, imza töreninde Başkan Böcek'e olan destek dikkat çekti.

Birleşik Kamu İş'e bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonlandı. Sözleşme kapsamında, memurların sosyal haklarıyla alakalı birçok iyileştirme yer alıyor.

Sözümüzü Tuttuk

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Köleoğlu, “ Kumluca'da büyük bir aileyiz. Batı Antalya'nın en büyük Toplu İş Sözleşmesiyle memurlarımıza katkı sağlayacak bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet balık ise yaptığı konuşmada memurlara verilen sözün yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Böcek'e alkış tufanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son günlerde kamuoyuna yansıyan ve büyük sevince sebep olan sağlık durumu hakkında salondakilere kısa bilgi aktaran Balık'ın konuşmasının ardından, salondan Başkan Böcek'e uzun alkış desteği geldi.

Tüm Memurları Kapsıyor

İmzalanan sözleşmenin Kumluca Belediyesi'nde çalışan tüm memurları kapsadığını söyleyen Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Demet Kurupınar, “Üyelerimiz bizlere güvendi. Sayın başkanımız bu imza ile gerekeni yaptı. Sayın Köleoğluna emeğe olan desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Kumluca'da imzalanan bu sözleşmenin halayını pandemi nedeniyle Yörük göçüne bıraktık” diye konuştu.

Tüm Yerel-Sen ile Kumluca Belediyesi arasında imzalanan toplu sözleşmeyle memurlar yasal sınırlar içinde tavan üzerinden sosyal denge tazminatında iyileştirmenin yanı sıra resmi bayramlar ve eğitim yardımı olmak üzere ek ücret alacak.