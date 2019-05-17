Kumluca Belediyesi'ne T.C. ibaresi eklendi

C. (Türkiye Cumhuriyet) ibaresi eklendi.

T.C harflerini vinç yardımıyla Başkan Mustafa Köleoğlu taktı. 1998 yılında yapılan ve hizmet binasının girişindeki levhanın üzerine T.C. ibaresi konulması için Başkan Köleoğlu çalışma başlattı. Kısa sürede hazırlanan harflerin yerine takılma işlemi başladı. İşlemlerin hazır olmasının ardından, Başkan Mustafa Köleoğlu, vinçle levhanın bulunduğu bölüme çıkarak T.C. harflerini yerine taktı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; “Kumluca Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Kurum levhasının üstünde, Türkiye Cumhuriyetimizin adının simgesi olan T.C. harflerinin bulunmaması büyük bir eksiklikti.” dedi.