Kumluca Belediyesinin 190 bin lirayı bulan pazar yeri tahsis ücreti esnafı ayaklandırdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Belediyenin yaptığı pazar yerinde pazar tezgahlarının mevkiine göre 50 bin TL'den başlayıp, 190 bin TL artı KDV olarak fiyat belirlendiği öğrenildi. Pazarcılar ise yer tahsisindeki şartları ağır bularak Belediyeyi protesto etti.

İlçede Aralık ayında yaşanan sel afetinden sonra ilçe içinden geçen Gavur Deresi'nin üzerinde kurulu olduğu gerekçesi ile Tarım ve Orman ve İçişleri Bakanlığının ortak kararıyla eski pazar yerinin yıkılarak yeni pazar yerine taşınma kararı alınmıştı.

Kumluca Belediyesi tarafından 4 ay gibi kısa bir sürede iki katlı yeni pazar yeri yapıldı. Pazar yerinin yapımının ardından Kumluca Belediyesi yeni pazar yerinin pazarcılara tahsisi için 10 Nisan Pazartesi günü açık artırma usulü ile ihaleye çıkma kararı aldı. Kumluca Kapalı Halk Pazarı'nda faaliyet gösteren pazarcılar, ihale şartlarının ağır ve tenha yerlerinin çok pahalı olması nedeniyle tepki gösterdi.

50 bin TL ile 190 bin TL arasında değişti

İhale şartlarında, pazar tezgahlarının mevkiine göre 50 bin TL'den başlayıp, 190 bin TL artı KDV olarak fiyat belirlendi. Ayrıca ihaleye katılacak pazar esnafının Kumluca ilçe sınırları içinde oturması şartı getirildi. İhaleye katılmak isteyen pazarcıların 13 bin TL geçici teminat yatırmak kaydıyla 10 Nisan Pazartesi günü Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde hazır bulunması istendi.

"Hakkımızın korunmasını istiyoruz"

Kumluca Kapalı Halk Pazarı'nda toplanan pazarcılar, bugün tezgah açmama kararı aldı. Pazarcılar Kapalı Hak Pazarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüler. Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasını esnaflar adına konuşan Hasan Yalçın, "12 Temmuz 2012 tarihli ve 2851 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı karar üzerine taşınan pazar yerlerinin yeni taşınacak bölgeye ücretsiz tahsis edilmesini, yeni açılacak pazar yerinde sabit dükkan yeri olan esnaflarımızın aynı haklarının korunmasını istiyoruz. İş yerlerinin taşınma işlemlerinden doğacak masraflarından dolayı tahsis edilecek yerlerden ücret talep edilmemesini, devir haklarının hak sahibi olan mevcut esnafımız için iyileştirilmesini, ihale sürecinin ivedilikle durdurularak mevcut esnaflarımıza öncelik tanınmasını, en kısa zamanda pazar yeri esnaflarımızdan oluşturulacak bir heyetin belediye başkanlığı ve meclis üyeleri ile görüşerek kendi haklarını dile getirecek imkanın tanınmasını talep ediyoruz" dedi.

"İhaleye katılacak paramız yok"

Yıkılacak olan kapalı halk pazarında pazarcılık yapan esnaf ise, "Biz ihale olmadan mevcut haklarımızla birlikte yeni pazar yerine taşınmak istiyoruz. İhaleye katılacak paramız yok. Olsa pazarcılık yapmayız. Belediye bir adet pazar yerine 50 bin ile 190 bin artı KDV fiyat belirlemiş. Aynı yere birden fazla talep olursa bu yerlerin değeri çok yüksek fiyatlara çıkar. Bu yüzden ihaleye karşıyız" şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafından Emre Karagöz, "Cuma günü halkımızın mağdur olmaması için tezgah açacağız. Ama istediğimiz şartlar yerine getirilmezse bundan sonra Kumluca ilçe merkezinde ve mahallelerindeki pazar yerlerimizi süresiz açmayacağız" diye konuştu.