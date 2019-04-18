Kumluca caddeleri bariyerlerden temizlendi

Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından kaldırılan engellerin çalışmalarına Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da katıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, matkapla plastik dubaları bizzat kendisi söktü. Demir bariyerleri iş makinası yardımıyla söken Mustafa Köleoğlu; “31 Mart yerel seçim çalışmalarında Kavaklıkyu, Çarşıiçi ve Cumhuriyet Caddesindeki vatandaşlarımız bu engel ve bariyerlerden şikayetçi olmuşlardı. 3 yıl önce trafiği düzenlemek amacıyla bu tür bir uygulama başlatılmış. Ancak bu uygulama yüzünden caddelere araçlar girememiş, alışverişlerde çok zayıflama yaşanmıştı. Bu engel ve bariyerler yüzünden yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana gelmişti. Kavaklıkuyu, Çarşıiçi ve Cumhuriyet Caddelerinde esnaflık yapan vatandaşlarımız şikayetçiydi. Ben de söz vermiştim. Göreve geldiğimde ilk işlerimden birisi de bu engelleri ortadan kaldırmak olacak demiştim. Bugün bu sözü yerine getirme imkânı bulduk” dedi.