Kumluca Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca'da yapımını tamamladığı 80 çocuk kapasiteli ve 5 derslikli Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim, oryantasyon süreci ile başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in her ilçeye kreş sözü bir bir gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kumluca Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi hizmete açılarak çocuk sesleriyle dolmaya başladı.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı, detaylı programların hazırlandığı kreş çok amaçlı olarak tasarlandı. 80 çocuk kapasiteli, 5 derslik ile 2 katlı binada hizmete başlayan kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez haline getirildi. Kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara kişisel gelişim ve okul öncesi eğitimi verilmekte. 5 ayrı sınıfta uzman personel tarafından eğitim alan çocuklar için ayrıca çok amaçlı oyun ve spor alanı da bulunmakta. Oryantasyona tabi tutulan çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyor.