Antalya'nın Kumluca Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Kumluca Devlet Hastanesi'nde olası yangın durumunda neler yapılacağıyla ilgili tatbikat gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve 112 ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta birimlerin işbirliği ve koordinasyonu sağlandı. Tatbikatın ardından ilgili birimler değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, "Sürekli gelişen ve büyüyen Kumluca ilçesinde, halkımıza daha güzel hizmetler vermenin yanında hasta ve çalışan güvenliğini temel alan hastanemizde yangın tatbikatı yaptık. Hastanemizde yönetim olarak sürekli daha iyi ve güvenilir hizmeti vermek için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında hizmetin daha güvenilir ortamlarda sunulması için yangın tatbikatını başarıyla tamamladık" dedi.