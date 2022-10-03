Kumluca Devlet Hastanesine Bilurubinmetre cihazı alındı

Hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Buket Uysal Aladağ, halk arasında sarılık olarak bilinen rahatsızlığın teşhisi için bebeklerden bilurubin oranının ölçülmesi gerektiğini belirterek " Geleneksel yöntemde bebekten her seferinde bebekten kan alınması gereği vardı. Ancak Bilirubinmetre cihazı normal standartlarda ışık yolu ile kandaki bilurubin oranını ölçmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bir cihaz. Bu sayede bebeklerimizin canı yanmadan kısa sürede bilurubin düzeyleri tespit edilebiliyor. Özellikle bebeklerde Bilurubin miktarı normal değerden yüksek ise karaciğer ve safra kanalları ilgili problemler yaşanabilir. Bu açıdan ölçümü ve erken teşhis edilmesi bebek sağlığı için son derece önemlidir. Bu cihazın kullanımı bu açıdan çok önemli artık bebeklerimin bu testini onlar gülümserken yapabileceğiz" dedi.