Kumluca Devlet Hastanesine uzman hekim sayısı 29'a ulaştı

2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Burcu Bacak pratisyen hekim olarak bir süre Yozgat'ta çalıştıktan sonra 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimine başladı. 2022 yılında Dahiliye Uzmanı olarak mezun olduktan sonra da Kumluca Devlet Hastanesinde göreve başladı. Dr. Burcu Bacak ile hastanede hizmet veren uzman hekim sayısı 29'a yükseldi.

Bu atama ile ilgili hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Aladağ," Hastanemizin bir uzman hekim daha kazanması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Hastanemizle ilgili girişimlerimizi yaparak halkımızın önerilerini dikkate alıyoruz. Aynı zamanda sorun yaşadığımız tüm alanlarla ilgili hızlı bir şekilde eylem planları hazırlıyoruz. Kumluca halkının da yakından takip ettiği yeni hastane inşaatını titizlikle takip ederken, son teknolojik ürünlerle hastanemizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Ancak tüm hastanelerde olduğu gibi bizim hastanemizde de en büyük gücümüz çalışanlarımızdır. Bu çerçevede de yaptığımız çalışmalarla yeni bir dahiliye hekimimiz göreve başladı. Bugün itibariyle 29 uzman hekim ile halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Halkımızla el ele daha güzel bir hastane oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.