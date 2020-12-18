İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim

Hemşirelere verdiği ceza sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınan Kumluca Devlet Hastanesi Ayşeül Alkan’ın yerine aynı hastanede Başhekim yardımcılığı görevini yürüten Uzman Doktor Fatih Aladağ vekaleten görevlendirildi.

Hemşirelere verdiği ceza sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınan Kumluca Devlet Hastanesi Ayşeül Alkan'ın yerine aynı hastanede Başhekim yardımcılığı görevini yürüten Uzman Doktor Fatih Aladağ vekaleten görevlendirildi.


Acil Tıp Uzmanı Fatih Aladağ 1980 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.


Konya Selçuk Üniversitesi'nde Acil Tıp Uzmanlığı dalında ihtisasını tamamladı. Ayşegül Alkan, görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle iki hemşireye 500 kere "Görev yerimi terk ettim ben salağım" yazma cezası vermiş, olayın duyulmasının ardından jet hızıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.