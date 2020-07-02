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Kumluca emniyetinden broşürleri uyarı

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kapalı halk pazarında hırsızlık ve dolandırıcılık konularında broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendiriyor.


Ekipler, Perşembe ve Cuma günleri ilçede kurulan kapalı halk pazarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yapıyor.


Ekipler, yaylaya gidecek olan vatandaşların, ikametinden ayrılırken hırsızlık konusunda gereken tedbirleri alma konusunda uyarılar yaptı.

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