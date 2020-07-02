Kumluca emniyetinden broşürleri uyarı

Ekipler, Perşembe ve Cuma günleri ilçede kurulan kapalı halk pazarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yapıyor.

Ekipler, yaylaya gidecek olan vatandaşların, ikametinden ayrılırken hırsızlık konusunda gereken tedbirleri alma konusunda uyarılar yaptı.