Kumluca Emniyetinden iftar

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, emniyet personeline yönelik iftar yemeği düzenlendi.
Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Başsavcı Vekili Ali Yapar, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, STK temsilcileri ve emniyet personeli, aileleri ve şehit yakınları katıldı.
Yemek öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman tarafından okunan iftar duasından sonra yemeğe geçildi.