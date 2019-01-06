Kumluca Esnafından örnek davranış

Kumluca'da Oto Aksesuar sahibi Zeki Gürkan, Antalya Valiliği tarafından başlatılan “Ölümle Tokalaşma” projesine işletmesindeki emniyet kemeri tokalarını Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimine teslim ederek projeye destek verdi.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan Zeki Gürkan'a örnek davranışından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, "Bana ve bize bir şey olmaz düşüncesinden vazgeçmeliyiz. Trafikte uygulamaya konulan her kural değişik deneyim ve tecrübeler sonucu ortaya çıkmıştır. Konulan her kural da insan hayatı ve sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Esnafımıza gösterdiği bu örnek davranışında dolayı teşekkür ediyorum. Bu davranışları dükkanlarında toka bulunan diğer esnaflarımızdan da bekliyoruz” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ise "Bir TL'ye satılan masum bir ürün olarak görünüyor ama hiçte masum bir aparat değil. Emniyet kemeri ikazını susturmak için takılan 'toka'nın sadece kişiyi kandırır. Bizim yaptığımız küçük bir hatanın bireylerin hayatlarını kaybetmesine sebep olacağının farkında olmalıyız."