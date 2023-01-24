Kumluca Gıda Kurutma ve Paketleme Tesisinde çalışmalar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, ‘Kumluca'da İsraf Azalıyor, Yerel Üretici Kazanıyor' projesi çerçevesinde, Beykent Toptancı Hali içerisinde kuracağı gıda kurutma ve paketleme tesisinin temeli atılarak, çalışmalar başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde desteklenen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayıcısı ve Kumluca Kaymakamlığı'nın ortağı olduğu “Kumluca'da israf azalıyor, yerel üretici kazanıyor” projesi ile Kumluca ve çevre ilçelerdeki üreticiler gıda kurutma ve paketleme tesisine kavuşuyor.

Beykent Toptancı Hali içerisinde hizmet verecek gıda kurutma ve paketleme tesisinin temeli atılarak çalışmalar başladı. İlerleyen günlerde dolgu işlemleri başlayacak olan tesisin, Şubat ayı sonlarına doğru da kaba işlerinin tamamlanması hedefleniyor. Yaklaşık 5 milyon lira yatırım bedelli projeyle örtü altı üretimin en fazla yapıldığı yer olan Kumluca ve çevre ilçelerinde geçimini meyve ve sebze üretimi ile sağlayan küçük-orta-büyük ölçekli üreticilerin ürettiği ürünler, az maliyetle kurutularak hem daha da değerlenecek hem de elde kalan ürünler değerlendirilerek gıda israfının önüne geçilmiş olacak.

“Gıda kaybı önlenecek ürün değerlenecek”

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapılacak işbirliği ile hizmet vermeye başlayacak olan paketleme tesisi sayesinde ise üreticiler ürününü daha uygun fiyata paketlenerek lojistik maliyetlerini azaltmış olacak ve böylece hem iç pazara hem de dış pazara ürünlerini değerinde satabilecek.