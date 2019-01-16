Kumluca Göksu Deresine dalgakıran istediler

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde vatandaşlar, mahallenin içinden geçen Göksu Deresi'nin denizle buluştuğu yere dalgakıran yapılmasını istediler.

Kumluca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde vatandaşlar, mahallenin içinden geçen Göksu Deresi'nin denizle buluştuğu yere dalgakıran yapılmasını istiyor. Vatandaşlar, fırtınalı havalarda Göksu Deresi'ndeki tekne çekme yerinin denizle bağlandığı noktanın çakıl ve kumlarla dolduğunu, bundan nedenle dere suyunun şiştiğini ve bu yüzden de seralara zarar verdiğini, büyük zorluklar yaşadıklarını belirttiler.

Göksu Mahallesi Muhtarı ismail Değer, “Göksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde fırtınalı günlerde çakıl ve kum birikiyor. Biriken kum ve çakıllar dere suyunun denize akmasını engelliyor. Sel suları geriye doğru şişiyor. Ardından da seralara girerek ürünlerimize zarar veriyor. Göksu Deresinin denizle buluştuğu yere dalga kıran yapılmasını istiyoruz” dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, “Göksu Deresinin denize döküldüğü yerde dalga kıran olmaması yüzünden fırtınalı günlerde kum ve çakıl birikiyor. Biriken kum ve çakıllar sel sularının denize geçmesini engelliyor. Çiftçilerimiz, denize geçemeyen suların şişerek seralara girmesi sonucunda çok zarar görüyor. Buraya DSİ tarafından dalga kıran yapılmasını istiyoruz.”