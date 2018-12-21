Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda Kök Hücre Bağışı Semineri Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda kök hücre bağışı ve süreçleri ile kan bağışı konularında eğitim semineri düzenlendi.

Kök Hücre Batı Akdeniz Bölge Sorumlusu Pınar Gümrükcüoğlu ve Kan Bağışı Bölge Planlama Uzmanı Fatma Özkan'ın katıldığı seminer akademik personel ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi. TÜRKÖK projesi hakkındaki bilgilerin aktarıldığı eğitim seminerinde kök hücre bağışı ve süreçleri ile kan bağışı hakkında merak edilen tüm sorular cevaplandırıldı. Özellikle kök hücre bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, bağışçı olmak isteyen bireylerin 18 ile 50 yaş aralığında Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV tanısı almamış olan sağlıklı kişilerden oluşması gerektiği noktalarının altını çizdi.

Seminer sonrasında gerçekleştirilen kök hücre bağışı kampanyasında ise yüksek katılımın olması herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Gümrükcüoğlu ve Özkan kampanyaya verilen desteklerden dolayı Kumluca Meslek Yüksekokulu personel ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez gün sonunda Pınar Gümrükcüoğlu ve Fatma Özkan'a günün anısına teşekkür belgesi takdim etti.