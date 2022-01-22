Kumluca MYO da görev değişimi

Törende, MYO Müdürlük görevini Doç.Dr.H.Kürşat Çelik, Doç. Dr. İlker Sönmez'den devraldı.

Devir teslim töreni sırasında onuşan Dr. Sönmez, müdürlük görevinin aslında bir bayrak yarışı olduğunu, bu bayrağın daha iyi noktalara taşınacağına olan inancını dile getirerek, müdürlük görevini aynı fakültede görev yaptığı bir öğretim üyesi olan Dr. H. Kürşat Çelik'e devretmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dr. H. Kürşat Çelik ise müdürlük görevini devreden Dr. İlker Sönmez'e yapmış olduğu özverili çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Dr. H. Kürşat Çelik devir-teslim töreni sonrası yaptığı konuşmada; “Başta rektörlüğümüzün desteği ve başarı odaklı yaklaşımı olmak üzere, yüksek okul personelimizin katkısı ile yüksek öğretimde kalite anlayışı ve üniversitemiz tarafından belirlenen stratejik başarılara ulaşma hedefinde, gerekenin en iyisi için tüm gayret ve özverinin ile çalışacağım” dedi.