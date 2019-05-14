Kumluca MYO öğrencileri Bombus Arısı üretimini yerinde inceledi

Seracılık Programı ve Bahçe Tarımı Programı öğrencileri seracılığın başkenti olarak bilinen bir ilçede eğitim almanın pek çok faydasının yanında, günceli ve tarım sektöründeki son gelişmeleri yakından takip etmek adına sık sık teknik inceleme ziyaretlerinde bulunuyorlar. Öğrenciler son olarak, Kumluca MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hüseyin Kalkan, Dr. Öğr. Gör. Nimet Aydoğan, Öğr. Gör. Mustafa Can ve Öğr. Gör. Esmanur Demirel öncülüğünde yoğun katılımı ile bombus arısı üretim tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Tarımsal üretimi artırmak adına her türlü olumlu gelişmeyi yakından takip ettiklerini dile getiren MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hüseyin Kalkan, "Kumluca gibi bir tarım bölgesinde öğrencilerimize eğitim veriyor olmaktan yana çok mutluyuz. Öğrencilerimizin eğitimini sadece okul sınırları ile kısıtlamaktan ziyade, imkânlarımız ölçüsünde yenilikleri ve günceli yakalamak için gidilebilen her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.