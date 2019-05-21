Kumluca MYO öğrencileri geleceğe fidan dikti

En son çıkan orman yangınında alevlere teslim olan Demirci Tepe alanının ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalara öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kumluca Meslek Yüksekokulu tarafından her yıl Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliği bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yaz aylarında yaşanan talihsiz orman yangınları sonrasında hızla azalan orman varlığına dikkat çeken Öğr. Gör. Miray Sütbaş, “Orman yangınları konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları gerekiyor. Piknik alanlarında yakılan ateşler iyice söndürülmeden alandan uzaklaşılmamalı. Güneş ışınları için mercek etkisi yaratabilecek olan cam şişeler gibi tehlike oluşturabilecek maddeler piknik alanlarında bırakılmamalı. Ormanlık alanlarda sigara içilmesi de yangına davetiye çıkarıyor. Halkımızın özellikle yaz aylarında orman yangınları konusunda dikkatli olmaları, ormanlarımızın bizden sonraki nesillere bırakılması noktasında büyük faydalar sağlayacaktır” dedi.

Kumluca MYO Müdür Yardımcısı İ. Uğur Acar ise, “Öğrencilerimizin ağaçları dikerken çok neşeli olduklarını görmek eğitimci olarak bizleri son derece mutlu etti. Kumluca Orman İşletmesi yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bu neşeli ortamda kısa sürede 110 adet fıstık çamı fidanı dikmeyi başarmış bulunuyoruz. Umuyorum ki Kumluca MYO olarak diktiğimiz fidan sayısı her yıl artarak devam edecek. Fidanlarımız ağaç, ağaçlarımız orman olacak. Daha güzel bir gelecek, daha yeşil bir Türkiye ile mümkün olabilir" ifadelerinde bulundu.