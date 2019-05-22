Kumluca MYO'da mezuniyet coşkusu

Kumluca MYO Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Kumluca MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İlçe Halk Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Eğitim Vakfı (Kumev) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Türkiye Ekonomi Bankası Kumluca Şubesi Müdürü Nebihat Ecevitoğlu, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrenci yakınları yoğun ilgi gösterdi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez mezun olan öğrencileri uğurlamaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getirirken, mezun olup yuvadan ayrılan her öğrencisine Kumluca Meslek Yüksekokulu olarak verdikleri desteğin tüm hayatları boyunca devam edeceği sözünü verdi ve tüm mezunları tebrik etti. Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdur” sözleriyle noktalayan Sönmez, “Ülke olarak daha iyiye ve daha güzele ulaşmak için her zaman çok çalışmak zorundayız” dedi.

Dönem birincisi olan Seracılık Programı öğrencisi Hasan Gündoğdu mezuniyet kütüğüne plaket çaktıktan sonra mezun olan tüm öğrenciler adına kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve bölüm hocaları tarafından mezun olan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından mezun olan öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı. Mezuniyet töreninden sonra tüm davetlilerle birlikte iftar yapıldı.