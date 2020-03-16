Kumluca MYO'dan "Sıfır Atık Projesine" tam destek

Kumluca MYO öğrencileri tarafından Kumluca'nın çeşitli noktalarına bırakılmış atık cam soda şişeleri, eski ve atıl durumdaki otomobil tekerlekleri, kullanılmayan tahta paletler, kullanılmış karton kutular gibi farklı materyalleri topladıktan sonra hem çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak hem de dekor ya da peyzaj amaçlı kullanmak üzere çeşitli dönüşümler gerçekleştirildi. Toplumun her kesiminde çevre bilincini ve farkındalığını oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez, “Bizler, değişimin kendimizden başlaması gerektiği ilkesinden yola çıkarak öncelikle ilçemizdeki geri dönüştürülebilecek ve tekrar değerlendirilebilecek materyalleri toplayarak işe başladık. Özellikle öğrencilerimizin yüksek katılımı bizleri proje kapsamını genişletme yolunda çok teşvik etti. Bu bağlamda teşekkürün en büyüğünü öğrencilerimiz hak etmektedir” dedi.

"Çok güzel saksılara dönüştürdük"

Kumluca ilçesi oto sanayi bölgesindeki yığınlar halinde atılmış olan otomobil lastiklerinin hem görsel olarak hem de içlerinde biriken sularda ortaya çıkan sivrisinek gibi istenmeyen canlıların çoğalmasına neden olduğu için risk teşkil ettiğinin altını çizen Sönmez, “Otomobil lastiklerini her evde bulunabilecek alet ve ekipmanlar yardımıyla desenler vererek kestikten sonra çeşitli renklerde boyadık ve çok güzel çiçek saksılarına dönüştürdük. Cam soda şişelerini kullanarak yine farklı görselliğe sahip saksılar elde ettik. Sadece yakılarak değerlendirilen tahta paletlerden tablolar oluşturarak okulumuzun iç çehresini daha güzel bir hale dönüştürdük. Yapılan bu işlerin en güzel tarafı ise kullanılan tüm ham maddelerin atık ya da çöplerden elde edilmiş olmasıydı” şeklinde konuştu.

Sönmez, Kumluca MYO ailesi olarak çevre bilincini geliştirmeye ve Sıfır Atık Projesine destek olmaya ilerleyen günlerde yapacakları etkinliklerle devam edeceklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Sıfır Atık Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Betül Ünal'ın da Kumluca Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek dönüştürülen atıkları incelediğini söyleyen Sönmez, “Sıfır atık projesinin üniversitemizde etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan Doç. Dr. Betül Ünal hocamız bizlere desteğini hep hissettirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.” diyerek, ziyaretin anısına Betül Ünal'a atık tahta paletlerden dönüştürülen tablo hediye etti.