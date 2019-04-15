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Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde çiftçilerin bir araya gelmesi ile Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde çiftçilerin bir araya gelmesi ile Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Kurulan kooperatif ile çiftçilere destek olunarak çiftçinin kalkınmasına katkı sağlanacak.


Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde çiftçilerin bir araya gelmesi ile Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Asıl amaç çiftçilerin kalkınmasına katkı sunmak olan kooperatif, çalışmalarına önümüzdeki günlerden itibaren çalışacak. Çiftçiler kooperatife üye olabilecek. Üyeler arasında bağ kurularak çiftçinin kalkınması desteklenecek. Kooperatifin kurucuları arasında Şaban Dede, Mustafa Çetin, Adem Çoban, Hamdi Canıtez, Adem Baltacıoğlu, Ertuğrul Acar, Şahin Köse gibi isimler yer aldı. Kurucu isimler Kumluca Ticaret Odası'nda (TUSKO) bir araya gelerek imzaları attılar.



"Kooperatiflerin aldığı her bir karar çiftçinin lehinedir"


Kooperatif hakkında açıklama yapan Şaban Dede, “Bu gün itibariyle sizden istediğimiz gelin beraber olalım. Çok yakın bir zaman da sizlerle toplantı yapacağız bilgilendirmelerimizi siz değerli üreticilerimizle paylaşacağız. Kooperatifleşme bir tercih değil, zorunluluktur. Kooperatifler birlikte üretilen, birlikte bölüşülen örgütlenmelerdir. Kooperatifler, üretimin planlanması aşamasından başlayarak üretim sürecini, ürün kalitesini, ürünlerin soframıza gelene kadar olan aşamalarını örgütleyen yapılardır. Kooperatiflerin aldığı her bir karar çiftçinin lehinedir. Çiftçimiz için bir araya geldik. ” dedi.

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