İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kumluca ve Finike'de çıkan hortum korkuttu

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde denizde oluşan hortum korkulu dakikalar yaşanmasına sebep oldu.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde denizde oluşan hortum korkulu dakikalar yaşanmasına sebep oldu.


Kumluca ilçesinde denizde oluşan hortum karaya kadar ulaşarak Kum, Karşıyaka ve Narinciye mahallesinden geçti. Burada bulunan seralara ve portakal bahçelerine zarar veren hortum bazı evlerde de hasara sebep oldu. Kumluca-Antalya karayolu, Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesislerinin çatısının düşmesi sonucu bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşların hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.