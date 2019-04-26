Kumluca yağlı pehlivan güreşleri başladı

Tarım ve Seracılık Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı. Gürelere 60'ı baş pehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi katılacak.

20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan güreşleri Kumluca'da başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman'ın dua okudu.

3 gün sürecek olan Yağlı pehlivan güreşlerinde kol tutan pehlivanların boy ayrımı yapıldı. Güreşlere 60'ı baş pehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi katılacak.

Güreşlerde konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Bu yıl güreşlerimize 60'ın üzerinde baş pehlivan olmak üzere binden fazla güreşçi katılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivan meydanlarımızda. Biliyorsunuz Kumluca Güreşleri Türkiye'nin 4 büyük güreşlerinden bir tanesi. Kumluca güreşlerini, Kırkpınar Güreşleri önce güreşçilerimiz, Türkiye'deki güreş severlerimiz benimsiyor. Kumluca Belediye Başkanı olarak ben de benimsiyorum. Güreşçilerimize sonuna kadar sahip çıkmak istiyoruz. Binin üzerinde pehlivanımızın bu sahalarda el kol bağlaması bizim için onurdur. 3 gün sonra Karatepe Stadında Final müsabakalarımızı yaşayacağız" ifadelerinde bulundu.