Kumluca yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Kumluca'da bu yıl 20.'si düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Yağlı Güreşlerde, Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Gürbüz, “O çok özlediğim, hayal ettiğim kemere inşallah bu sene kavuşacağım. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Kumluca Belediyesi tarafından 20.'si gerçekleştirilen geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve üç gün süren Yağlı Güreşler, başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erdi.

Karatepe Stadı'nda yapılan güreşlere 68'i başpehlivan olmak üzere, Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık bin 100 güreşçi katıldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı verildi.

Müsabakaları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Milletvekiller Aydın Özer, Cavit Arı, Feridun Bahşi, Tuğba Ural Tokal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakakaya, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ile çok sayıda siyasi partinin temsilcileri izledi.

Üç gün süren ve son günü sabah erken saatlerde başlayan güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen güreşçilerden bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde hakem kararlarına itiraz eden güreşlerin itirazları kabul edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.

Köleoğlu: “Kumlucalıların başını eğdirmedik”

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Karatepe Stadı'nın hortum nedeniyle dümdüz olduğunu hatırlattı. Meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personeliyle bölgede incelemelerde bulunduklarını ifade eden Köleoğlu, “'9 günlük bir süreçte festivali yetiştiremez' dediler. Kumlucalıların ve güreşseverlerin başını eğdirmedik. Allah güç versin diyerek, kazmayı vurup çalışmalarımıza başladık. 20. Tarım ve Seracılık Festivali'ne eksiksiz bir şekilde Yörük Göçü Festivali ve güreşlerimizle bugün tamamlıyoruz. Kumluca Karatepe stadında bin 100 güreşçi kol bağladı. Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverler Kumluca Karatepe Stadı!na akın etti” dedi.

Karatepe Stadı yenilenecek

Bu yıl birinci Beydağları Şenliği'ni de yapacaklarını müjdeleyen Başkan Köleoğlu, "Beydağlarında yapacağımız şenlikleri şimdiden hepinizi davet ediyorum. Kumluca Karatepe Stadı'nı yeni senede Kumluca'nın en büyük stadı olarak buraya inşa edeceğiz ve buradan bütün güreşseverler izleyecek. 12 ay boyunca güreşçilerin antrenman yapabilecekleri stadyum olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kumluca Başpehlivanı Ali Gürbüz

Güreşlerin yarı final müsabakalarında başpehlivanlardan Ali Gürbüz ile İsmail Koç, Orhan Okulu ile de Nedim Güler birbirlerine rakip oldu. Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde ise Ali Gürbüz ve Nedim Güler karşı karşıya geldi. Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada Ali Gürbüz, rakibini puanlamaya kalmadan kısa sürede yenerek, 20. Tarım ve Seracılık Festivali Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Nedim Güler olurken, Orhan Okulu ve Serhat İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı. Güreşlerde başaltında Özkan Yılmaz, Büyük Ortada Erdal Duman, Küçük Orta büyük boyda Necip Al, Küçük Orta Küçük boyda Enes Doğan, Deste Büyük boyda Serdar Yıldırım, Deste Orta boyda Erkan Taş, Deste Küçük boyda Rıza Durmuş, Ayak boyda Serhat Atalay, Tozkoparan boyda Muhammet Biçen, Teşvik-2 boyda Arif Kanar, Teşvik-1 boyda Osman Nuri Çıldan, Minik-2 boyda Salih Can Topcu, Minik-1 boyda Recep Türüz birinci oldu.

Güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz ve diğer pehlivanların kupa, madalya ve sponsorlar tarafından hazırlanan hediyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Güreşler sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Başpehlivan Ali Gürbüz, Kumluca Güreşleri'nde başpehlivan olduğu için çok mutlu olduğunu, bundan sonrada diğer güreşlerde başarılı dereceler elde etmek için çalışacağını söyledi.

Gürbüz: “Özlediğim kemere kavuşacağım”

Birinci olmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Gürbüz, “İnşallah bu formumu Kırkpınar'a kadar daha da üstüne koyarak devam ettirmek istiyorum. O çok özlediğim, hayal ettiğim kemere inşallah bu sene kavuşacağım. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu seyirci hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. İyi günde kötü günde. O yüzden hepsinden Allah razı olsun. Sabah gelip hiç yerinden kalkmadan akşama kadar güreş izliyorlar. Onlar bizim velinimetimiz, onlar olmasa biz de olmayız” açıklamasında bulundu.

Güreş Ağası Niyazi Çiftçi'nin oldu

Kumluca Güreşlerinde yapılan güreş ağalığı ihalesini ise Çiftçi Komisyonu adına 157 bin TL veren Niyazi Çiftçi kazanırken, ağalık koçu ise Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı.