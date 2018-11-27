Kumluca Yenicepınar'a Sulama Suyu

Antalya'nın Kumluca ilçesi'ne bağlı Mavikent Mahallesi'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce başlatılan tarımsal sulama suyu çalışmalarında sona gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde, başlatılan tarımsal sulama suyu çalışmalarında sona gelindi. Mavikent Mahallesi merkezinde açılan sondaj kuyusundan alınan sulama suyu 4 kilometrelik bir ana boruyla Yenicepınarda yüksek bir noktada bulunan büyük bir depoya taşındı. Depolanan suyu, üreticilere ulaştırmak için ara hatlarda boru döşeme çalışmaları başlatıldı.

Mavikent Mahallesi'nin en eski yerleşim yeri olan Yenicepınar'ın kaderinin yapılacak sulama suyu projesiyle değişeceğini ifade eden Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, “Mavikent Mahallesi merkezinde açılan sondajdan alınan sulama suyu yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıktaki Yenicepınar mevkisine taşındı. Depolama havuzundan dağıtım şebekesiyle vatandaşlarımıza dağıtılacak olan suyun şimdi de ara hatlardaki kapalı sistem boru döşeme çalışmaları başladı. Bu çalışmalar yaklaşık bir ay sürecek. Bundan sonra mahalle arasından geçen borulardan üreticilere su verebilmek için vana sistemleri kurulacak. Böylece bu bölgedeki tarımsal üretim artacak" dedi.