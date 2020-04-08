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Kumluca zeytinyağı fabrikasının kapasitesi arttırılıyor

Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı, 4 yıl önce kurulan zeytinyağı fabrikasında yoğunluk yaşanınca kapasite arttırma çalışmalarına başladı.


Kumluca Ziraat Odası, 4 yıl önce Kumluca Finike, Demre ve Kemer bölgesine hizmet verecek zeytinyağı fabrikasını kurdu ve zeytin üreticiliği her yıl katlanarak artmaya başladı. 17 bin dekar alanda üretilen zeytinlerin yağa dönüştürülebilmesi için 2 yıl önce kapasite arttıran Kumluca Ziraat Odası, geçen yıl yine yoğunluk yaşayınca bu defa mevcut makinelere yenisi ekledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Odamıza ait zeytinyağı fabrikamızda kapasite arttırma çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız tamamlandığında günlük zeytinyağı sıkma kapasitemiz ikiye katlanacak. Hedefimiz, fabrikamıza gelen üreticilerimizin sıra beklemeden zeytinlerini yağa dönüştürmesidir” dedi.


Geçen yıl bölgede 17 bin dekar alanda üretilen yaklaşık 4 bin ton zeytinden 600 ton zeytinyağı elde edilmişti.

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