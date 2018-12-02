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Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kayhan görevinden istifa etti

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan görevinden istifa etti.

Kayhan," 1 Mart 2011 tarihinde başladığım, 8 yıl namusum ve şerefimle yaptığım, Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı'ndan istifa ediyorum” dedi.


Başkan Kayhan, gerekçe belirtmediği istifası ile ilgili yaptığı açıklamada görevde oldu süre içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. 1996 Yılında Kurulan Kumluca Ziraat Odası Başkanlığının çiftçilerin ihtiyacına cevap veremez hale geldiğini gördüklerini söyleyen Kayhan " Ahşap tabanları çürümüş, sıvaları dökülmüş atıl bir binada hizmet veriliyordu. Üstelik çok ta borcu vardı. Önce arsa satın aldık. Binamızı çiftçilerimize yakışır donanımlara sahip olarak inşa ettik. Borçları ödediğimiz gibi vakit kaybetmeden 4 katlı hizmet binamızı yaptık.Ayrıca zeytin üreticilerimiz, zeytin yağı yaptırmak için 150 kilometrelik uzaklığa gidiyorlardı. Çiftçilerimizin isteği üzerine son teknolojik cihazlarla donatılmış Zeytinyağı Sıkma Ünitesini kurduk." dedi.

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