Kumluca'da 13 mahallenin su sorunu tarih oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Kumluca'da 13 mahallenin yıllardır süregelen içme suyu sorununu tarihe gömen Karaağaç Projesi'nin açılışını yaptı, Adrasan'daki gezi teknelerine plaka dağıttı.

Karaağaç İçme Suyu Temini Projesi açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı

“Memba kalitesinde içme suyu”

2014 seçimlerinden önce Karaağaç suyu problemini çözeceğiz sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Türel, “Yapamayacağımız işlere evet demeyiz, söz verdiğimizde de gerçekleştirmek için çalışırız. Karaağaç, 13 mahallemizin musluklarından su akıtacağımız bir projeydi. 2 senelik bir inşaat süresinden sonra hizmete açıyoruz. Memba suyu kalitesinde bir suyu halkımızın kullanımına sunuyoruz. Eğer bizleri destekleyip görev yapma imkanını bize vermeseydiniz hala bu su problemi çözülememiş olacaktı. Bu hizmetleri sizin sayenizde yapıyoruz” diye konuştu.

“Metreküpü 40 kuruş”

60 milyon liraya mal olan Karaağaç İçme Suyu Temini Projesi kapsamında 110 km'lik isale hattı yaptıklarını anlatan Türel, “11 içme suyu deposu inşa ettik. Çaltı, Karaağaç, Güzören, Çayiçi, İncircik, Belen, Erentepe, Yazır, Adrasan, Yeşilköy, Karacaören, Yenikışla ve Akçaalan mahallelerimizi Karaağaç suyu ile buluşturduk. Bu yatırım ile 13 mahallemizde bir metreküp suyu vatandaşlarımız sadece 40 kuruşa kullanacak” dedi.

“Biz görevdeysek Antalya kazanıyor”

Başkan Menderes Türel, Kumluca'da daha önce Karagöl Yaylası'nın 100 yıllık ve Yenicepınar'ın 40 yıllık içme suyu sorunlarını da çözdüklerini hatırlatarak, “Bu sorunları çözmeye birilerinin hayali bile yetmezdi. Siz mutlu oldukça mutlu oluyoruz. Biz görevdeysek Antalya kazanıyor, Kumluca kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Adrasan'daki gezi teknelerine plaka

Başkan Menderes Türel, daha sonra Adrasan'daki gezi teknelerine törenle plaka dağıttı. Geçtiğimiz aylarda Kaleiçi Yat Limanı'ndaki gezi teknelerine de plaka verdiklerini hatırlatan Türel, şunları söyledi: “Bu uygulamayı Türkiye'de genellikle ilk kez yapmak bize nasip oldu. Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra Adrasan'daki arkadaşlar da gezi teknelerine plaka istedi. Seve seve dedim. Deniz Ticaret Odası ile birlikte yapmış olduğu çalışmayla burada uzun senelerdir bu hizmeti veren arkadaşlarımıza bugün plakalarını dağıtıyoruz.”

“Adrasan'ı gözümüz gibi koruyacağız”

Adrasan'ın imar probleminin uzun sürelerdir yargı safhaları gibi nedenlerle yılan hikayesine döndüğünü belirten Başkan Türel, şöyle konuştu: “İmar planı dediğimizde bir yapı yoğunlaşmasının kesinlikle olmayacağını herkes bilmeli. Biz Adrasan'ı gözümüz gibi koruyacağız. Koruma amaçlı bir imar planıyla ihtiyaçları karşılayacağız. Çevrecilik noktasında Türkiye'de hatta dünyada örnek uygulamaları yapan, ödüller alan bir Belediye Başkanı olmanın onurunu yaşıyorum. İmar planı olmadan kanalizasyon, yol, okul gibi sorunları çözemezsiniz. Artık yüzdük kuyruğuna geldik. Bu planları sizinle istişare ederek, birlikte yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte Adrasan'ın imar sorunu tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz.”

“Bizim dışımızda kimse bu sorunları çözemez”

Başkan Türel şöyle devam etti: “Çok şanslı bir dönemdeyiz. Çünkü Antalyalı bir Dışişleri Bakanımız var. Yine Antalya'mızın evladı bir Kültür Turizm Bakanımız var. Ve hepsi Antalya ile yatıyor, Antalya ile kalkıyorlar. Milletvekillerimiz, hepsi adeta bir belediye başkanı heyecanıyla bizim sorunlarımıza sahip çıkıyorlar. Bizim kadrolarımız dışında Adrasan'ın ne imar sorunu, ne düğün salonunu ne de arıtmasını, kanalizasyonunu çözecek başka bir kadro var.”

Mahalle konakları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Kumluca'dan sonra Korkuteli'ne geçerek Avdan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Türel, Avdan'a çok güzel bir köy konağını yaptıklarını hatırlatarak, yeni dönemde tüm mahallelere köy konakları yapacaklarını söyledi.