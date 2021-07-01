Kumluca'da 15 bin 386 öğrenci yaz tatiline girdi

Aktaş, öğrencilerin karneleri e-okul sisteminde dijital olarak erişime açıldığını, İsteyen velilerin de okullara başvurmaları halinde basılı olarak da karnelerini alabileceklerini söyledi.

“5 - 16 Temmuz arasında 20 okul tercihinde bulunabileceklerdir”

Konu ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, “LGS sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerimiz 5 - 16 Temmuz arasında 20 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Okullarımızda tercih danışmanlık komisyonları kuruldu. Okul idaremiz, rehber öğretmenlerimiz okullarımızda tercih yapmalarında öğrencilerimize yardımcı olacaklardır. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuzda açıklanacaktır.Ayrıca yaz tatili boyunca okullarımızda bakanlığımız tarafından "Telafide bende varım" programı uygulanacaktır. Program 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında, başvuru yapan öğrencilerimize sosyal sportif kültürel faaliyetlerle fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanacaktır” dedi.