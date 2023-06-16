Kumluca'da 15 bin 849 öğrenci karne sevinci yaşadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 15 bin 849 öğrenci karne sevinci yaşayarak yaz tatiline girdi.

Kumluca'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısı ile tören düzenlendi. Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törene; Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. İlçe Kaymakamı ve beraberindeki protokol üyeleri tek tek sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi. Kaymakam Tekin Erdemir, sınıf ve okul birincisi öğrencilere ödüllerini verdi. Dönem içinde çeşitli yarışmalarda dereceye girerek okulu temsil eden öğrencilere de üstün zeka ödülleri verildi. Karne dağıtımından sonra hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Tekin Erdemir, "Sevgili öğrenciler, uzunca bir eğitim öğretim maratonundan sonra yaz tatiline ulaştınız. Tatili hak ettiniz. Güzelce bir dinlenin artık. Ama yaz tatili boyunca bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin" dedi.