Kumluca'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen ÇOGEP “Engel Siz Olmayın Yeter 2” projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe, Sarıcasu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu, Kasapçayırı Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları, Sarıkavak 1 ve 2 Kademe Uygulamalı Okulu, 80 yıl Beykonak Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları ve Özel Özdemir Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören yaklaşık 150 engelli öğrenci katıldı.

Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde düzenlenen şenlik sonunda öğrenci aileleri ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve eşi Sare Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Falay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve şube müdürleri katıldı.