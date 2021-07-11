Kumluca'da 38 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 38 yaşındaki şahıs, evinde ailesi tarafından ölü bulundu.

Toptaş Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Erdem Arslantaş'ın (38) ailesi 2 gün önce yaylaya gitti. Dün gün içinde oğlunun telefonlara cevap vermemesi üzerine Toptaş Mahallesi'ndeki evine gelen baba Veli Arslantaş, oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Babanın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kumluca Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Arslantaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.