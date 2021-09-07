Kumluca'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çok kısa süren deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ta yer alan bilgilere göre, saat 14.14'te meydana gelen deprem yerin yaklaşık 26 kilometre altında oldu. Deprem ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde hissedilmezken vatandaşlar günlük işlerine devam etti.

Durmuş Demir, 4'üncü kattaki evinde yatarken bir sarsıntı hissettiğini ve çok kısa sürdüğünü söylerken Mehmet Aldemir sarsıntıyı hiç hissetmediğini ifade etti. Bir başka vatandaş ise depremin olduğu anlarda iş yerinin önünde oturduğunu, sarsıntıyı hissetmediğini belirterek, "Arkadaşlar deprem oldu dedi, ben de onlardan duydum" dedi.