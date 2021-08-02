İhlas Haber Ajansı

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Kumluca'da 53 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.


Kasapçayırı Mahallesindeki müstakil evinde yalnız başına yaşayan Zeki Çiftçi'nin (53) evinden kötü koku geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ekipleri eve geldiğinde Zeki Çiftçi'nin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Zeki Çiftçi'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi.


Zeki Çiftçi'nin evlenmediği, evinde tek başına yaşadığı belirtildi.

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