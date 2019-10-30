Kumluca'da alt yapı sonrası asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca'ya bağlı Erentepe ve Kasapçayırı mahallelerinde gerçekleştirdiği tamamladığı içme suyu çalışmaları ardından asfalt çalışması başlattı.

Merkez ve ilçelerde sürdürdüğü içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, bu çalışmalar sırasında kazdığı yolları asfaltlıyor.

ASAT asfalt çalışmalarına başladı

Kumluca'da 13 mahallenin içme suyu problemini çözecek olan proje kapsamında hat çalışmasını tamamlayan ASAT, Erentepe ve Kasapçayırı mahallelerinde sathi kaplama asfalt çalışması başlatıldı. Erentepe Mahallesinde 10 kilometrelik, Kasapçayırı Karataş Sokak'ta 700 metrelik bir alanda gerçekleştirilen çalışmalarda kazı nedeniyle bozulan yollar onarılarak asfaltlanıyor.