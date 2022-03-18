Kumluca'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı

Yılı Antalya'nın Kumluca İlçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çanakkale Zaferi ev Çanakkale Şehitleri anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz ve protokol üyelerinin katıldığı çelenk koyma töreninden sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezine geçildi. Buradaki törenler saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Burak Ünsal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sıla Şen tarafından “Dur Yolcu” adlı şiir okundu.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlk okul, orta okul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kumluca İlçe Müftülüğüne bağlı Sadık Kavalcı Yatılı Erkek Kuran Kursun'da hafızlık eğitimini tamamlayan Hamza Bilgili'ye belgesi Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban tarafından verildi.

Tören, Kumluca Anadolu Lisesi öğretmenleri rehberliğinde “Çanakkale Geçilmez” adlı müzikli gösterilerle sona erdi.