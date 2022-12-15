Kumluca'da çiftçilerin selden zarar gören ürünlerini zorlu kurtarma mesaisi

ANTALYA (İHA) – Kumluca'daki sel felaketinde, zarar gören seralar havadan görüntülendi. Sel sularından, 21 bin dekarlık alanda bulunan 12 bin sera etkilenirken ürünlerini kurtarma mücadelesi veren çiftçiler, canlarını zor kurtardıklarını belirterek “Elimizde hiçbir şey kalmadı” dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası, Tarım ve orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı sel bilançosunda, 16 mahalledeki 21 bin dekarlık alanda bulunan 12 bin seranın selden etkilendiği belirtilmişti. Arkasında ağır hasarlar bırakan sel suları, bölgedeki çiftçiye zor anlar yaşattı. Birçok çiftçi hem ürünlerinden hem seralarından hem de evlerinden oldu. Sel sırasında seraları yıkılan ve evi hasar gören 53 yaşındaki Mevlüt Soylu da, Kalan ürünlerini kurtarmak için mücadele eden çiftçilerden birisi. Soylu, “olaydan gece saat 02.00'de haberim oldu. Beni aradılar ve hanımı da alıp buradan çıktık ama bir daha geri giremedik. Ne oğullarımın yanına gidebildim, ne de diğer seralarıma gidebildim. Sabahın 07.00'sine kadar Kumluca sebze halinde bekledik” şeklinde konuştu.

“Elimizde hiçbir şey kalmadı”

Bunun büyük bir afet olduğunu belirten Soylu, “Allah kimsenin başına vermesin. Bir buçuk metre su vardı seramın içinde. Seramı yuttu, evimi yuttu, elimizde hiçbir şey kalmadı. Şu an bizim yapabileceğimiz bir şey yok elimizden gelen güç de yok. Hanımım ve çocuklarım perişan halde. Sebze pahalı diyorlar ama çektiğimiz rezilliği görüyorsunuz. Kendi imkânlarımızla burayı toparlamamız zor. Toplum olarak herkese geçmiş olsun” dedi.

“Kendimi zor kurtardım”

Bir başka sera sahibi olan çiftçi Duran Tuna'da su basması sonucu serasının araçlarının ve evinin zarar gördüğünü belirterek, “Altı buçuk dönüm alanın tamamına su girdi, seralarımı su basmış durumda. Sular akşam eve gelmemişti ama sabah 08.00 gibi kanallar taştı ve su bize de geldi. Ne arabam ne traktörüm hiçbirini sudan çıkaramadım. 1 gün boyunca ana yolda bekledim. Elimden hiçbir şey gelmedi. Kendimi zor kurtardım, çardağa çıktım. Yıkayıp toplayabilirsek eğer halde satılabilirse satılacak. Sebzeden hayır gelmez artık. Tarım yapabilmem için e az 1 ay beklememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Seraların içerisindeki ürünleri zarar gören çiftçiler, ürünlerini kurtarmak için mücadele vermeye devam ediyor.